Роскомнадзор разблокировал ресурс Tor Project в России
14:00 22.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ресурс Tor Project разблокирован на территории России, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам или страницам сайтов в интернете.
Сайт в пятницу исчез из реестра, в котором ранее был указан. Доступ к ресурсу больше не ограничивается для российских пользователей, убедился корр. ТАСС.
Саратовский областной суд 19 мая отменил решение Саратовского районного суда об ограничении доступа к Tor Project в России. Дело было направлено на новое рассмотрение, сообщали ТАСС в пресс-службе суда. Позже в пресс-службе суда добавили, что Саратовский областной суд отменил решение первой инстанции из-за нарушения норм процессуального права — владелец сайта не был привлечен к участию в деле.
Ранее Роскомнадзор на основании решения суда ограничил доступ к ресурсу Tor Project, сообщали ТАСС в пресс-службе ведомства в декабре 2021 года. Такое решение суд принял из-за размещения на этом ресурсе информации, обеспечивающей доступ к противоправному контенту.
Браузер Tor работает по принципу так называемой луковой маршрутизации. Это сеть узлов, позволяющая пользователям защититься от мониторинга их активности и анонимно пользоваться сетью. Соединение в этой системе происходит через цепь других IP-адресов. Tor часто используют для выхода в даркнет.
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