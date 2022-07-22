Роскомнадзор разблокировал ресурс Tor Project в России

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ресурс Tor Project разблокирован на территории России, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам или страницам сайтов в интернете.

Сайт в пятницу исчез из реестра, в котором ранее был указан. Доступ к ресурсу больше не ограничивается для российских пользователей, убедился корр. ТАСС.

Саратовский областной суд 19 мая отменил решение Саратовского районного суда об ограничении доступа к Tor Project в России. Дело было направлено на новое рассмотрение, сообщали ТАСС в пресс-службе суда. Позже в пресс-службе суда добавили, что Саратовский областной суд отменил решение первой инстанции из-за нарушения норм процессуального права — владелец сайта не был привлечен к участию в деле.

Ранее Роскомнадзор на основании решения суда ограничил доступ к ресурсу Tor Project, сообщали ТАСС в пресс-службе ведомства в декабре 2021 года. Такое решение суд принял из-за размещения на этом ресурсе информации, обеспечивающей доступ к противоправному контенту.

Браузер Tor работает по принципу так называемой луковой маршрутизации. Это сеть узлов, позволяющая пользователям защититься от мониторинга их активности и анонимно пользоваться сетью. Соединение в этой системе происходит через цепь других IP-адресов. Tor часто используют для выхода в даркнет.