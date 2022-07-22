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НОВОСТИ

Школьник из Москвы завоевал «серебро» на Международной математической олимпиаде

13:40 22.07.2022

Выпускник столичного лицея «Вторая школа» Денис Мустафин выиграл серебряную медаль на 63-й Международной математической олимпиаде. В соревновании принимали участие 589 ребят более чем из 100 стран мира. Все участники российской команды завоевали медали: три золотых и три серебряных.

Школьники решали по три задачи в два тура, на что им отводилось по 4,5 часа в каждом туре. Им предстояло продемонстрировать знания по алгебре, геометрии, комбинаторике и теории чисел.

Международная математическая олимпиада проводится с 1959 года. В соревнованиях участвуют команды, состоящие не более чем из шести школьников. В этом году она проходила в Осло, однако российская команда выполняла задачи дистанционно.

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