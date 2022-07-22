В Швеции отменили мастер-класс российской фигуристки Трусовой

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мастер-класс серебряного призера Олимпийских игр в Пекине россиянки Александры Трусовой в Стокгольме отменен. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе клуба Djurgardens IF Konstakning, на домашней арене которого должно было пройти мероприятие.

Мастер-классы фигуристки должны были пройти с 27 по 28 августа на арене Husby Ishal.

«К сожалению, мы вынуждены отменить мастер-класс», — сказано в сообщении пресс-службы.

Трусовой 18 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр. В произвольной программе на Олимпиаде в Пекине Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в одном прокате. Также на счету спортсменки бронзовые медали чемпионата мира (2021) и чемпионатов Европы (2020, 2022).