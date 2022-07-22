0
0
3
НОВОСТИ

Шойгу прибыл в Стамбул, где планирует подписать документы по зерну — МО РФ

14:32 22.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Как сообщили в Минобороны России, также планируется двусторонняя встреча Шойгу с его турецким коллегой Хулуси Акаром.

На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений. Позднее сообщалось, что на встрече была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, а также согласован алгоритм перевозки зерна, который затем планировалось оформить в конкретный документ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, по оценкам Минсельхоза РФ, Украина может поставить на экспорт порядка пяти миллионов тонн пшеницы, что составляет лишь доли процента от мирового производства зерна. В то же время, по словам Путина, Россия проэкспортирует 37 миллионов тонн пшеницы в 2021-2022 сельскохозяйственной году, а в 2022-2023 поднимет этот показатель до 50 миллионов. Позднее президент говорил, что Россия готова содействовать вывозу украинского зерна, но при этом все запреты на экспорт российского зерна должны быть сняты. Россия не препятствовала вывозу зерна из украинских портов на Черном море, однако это было невозможно, так как побережье заминировано украинской стороной.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 22.07.2022
В Швеции отменили мастер-класс российской фигуристки Трусовой
0
77
14:00 22.07.2022
Роскомнадзор разблокировал ресурс Tor Project в России
0
101
13:40 22.07.2022
Школьник из Москвы завоевал «серебро» на Международной математической олимпиаде
0
130
13:32 22.07.2022
Порт Роттердама объявил о прекращении контейнерных перевозок в Россию и из нее
0
163
13:20 22.07.2022
Российские войска ликвидировали до 300 националистов «Черной сотни» в Краматорске — МО РФ
0
188
13:05 22.07.2022
Путин установил принципы экономической политики РФ, среди них — социальная справедливость
0
205
13:00 22.07.2022
Дело о распространении ложной информации о ВС РФ завели на депутата из Новосибирска
0
216
12:57 22.07.2022
Оформить образовательный кредит Сбера с господдержкой можно в вузе
0
189
12:32 22.07.2022
Власти ДНР приняли решение о блокировке Google на территории республики — Пушилин
0
206
12:20 22.07.2022
В Москве выявили 1 787 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
214

Возврат к списку