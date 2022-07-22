Шойгу прибыл в Стамбул, где планирует подписать документы по зерну — МО РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Как сообщили в Минобороны России, также планируется двусторонняя встреча Шойгу с его турецким коллегой Хулуси Акаром.

На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений. Позднее сообщалось, что на встрече была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, а также согласован алгоритм перевозки зерна, который затем планировалось оформить в конкретный документ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, по оценкам Минсельхоза РФ, Украина может поставить на экспорт порядка пяти миллионов тонн пшеницы, что составляет лишь доли процента от мирового производства зерна. В то же время, по словам Путина, Россия проэкспортирует 37 миллионов тонн пшеницы в 2021-2022 сельскохозяйственной году, а в 2022-2023 поднимет этот показатель до 50 миллионов. Позднее президент говорил, что Россия готова содействовать вывозу украинского зерна, но при этом все запреты на экспорт российского зерна должны быть сняты. Россия не препятствовала вывозу зерна из украинских портов на Черном море, однако это было невозможно, так как побережье заминировано украинской стороной.