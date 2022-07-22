Андрей Воробьев навестил приемную семью, взявшую под опеку 9 детей-сирот из Донбасса
14:55 22.07.2022
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Фото пресс-службы губернатора
и правительства Московской области
«Мне очень приятно находиться в этой семье – вы, Дмитрий и Татьяна, объединили 9 детей из Донецка, которые с первого дня называют вас мама и папа. Видно, что вы вкладываете душу и сердце, - сказал Андрей Андрей Воробьёв. - Мы большую программу ведем в Подмосковье - у нас 260 семей, которые так же, как и вы, готовы принять детей Донбасса на воспитание. Делаем все, чтобы они воспитывались на должном уровне – кто-то карате хочет заниматься, кто-то петь, кто-то танцевать, кто-то стать автомехаником. Обязательно будем сопровождать все эти важные процессы. Очень хочется, чтобы дети реализовали свои мечты».
Татьяна и Дмитрий узнали, что детям из Донбасса, оставшимся без родителей, в Московской области помогают обрести новые семьи. Посоветовались и решили стать приемными родителями. Семеро старших ребят проживали последнее время в Курске, куда был эвакуирован из Донецка детдом, а две младшие девочки находились в доме ребенка в Макеевке. 14 июля все братья и сестры прибыли в Подмосковье и воссоединились в одной приемной семье. Сейчас на каждого ребенка назначены ежемесячное и ежегодное пособия. Став приемной семьей, родители смогут получать вознаграждение на каждого ребенка, а также материальную помощь на организацию отдыха детей.
«Мы с Татьяной сами из многодетных семей. У меня - старший брат и младшая сестра, у супруги - три сестры. У моей бабушки в семье было пятеро детей, а у прабабушки – аж 16! Поэтому мы с Татьяной тоже всегда мечтали о большой семье. Я хотел шестерых детей – трех мальчиков и трех девочек, чтоб были мамиными и папиными помощниками. А супруга - пятерых детей. И знаете, как-то наш племянник нарисовал картину, на которой изображены 13 человек. И вот нас сейчас в семье - 13. Это - не случайность», - сказал Дмитрий.
Дмитрий, Никита, Снежана, Анна, Каролина и Сергей уже зачислены в гимназию №18 в п. Томилино. Учебное заведение в 2020 году стало победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена». В сентябре здесь впервые сядет за парту Игорь. А Вероника и Людмила, как малыши Ирина и Руслан, пойдут в детский сад «Петушок» №47.
Помимо этого, дети смогут посещать кружки и секции. Дима, Никита и Сергей будут заниматься футболом, Снежана, Анна и Каролина – танцами и пением. Для Игоря с сентября начнутся подготовительные занятия к школе, а Вероника и Людмила будут учиться танцевать и рисовать.
Все 9 детей получили медицинские полисы и гражданство Российской Федерации. А Дима и Никита - паспорта.
«Большое спасибо органам опеки, я даже не ожидала, что у нас все так быстро получится со школой, детским садом, яслями, - сказала Татьяна. – Мы постепенно обживаемся. Девочки – умницы, они все умеют делать: и гладить, и готовить. Бережно ко всему относятся, очень внимательные. Вместе 3 дня подряд мы пекли блинчики. Снежана, Аня, Каролина сами подходят и говорят: «Мама, давай я сделаю это, давай сделаю то». И мальчики - тоже молодцы, во всем помогают. Они очень дружные. Буквально вчера Дима получил паспорт. Папа пообещал, что запишет его на автодело, чтобы ребенок смог получить права. Мальчики, естественно, хотят быть сильными - заниматься карате, самбо, боксом. А девочки – танцами. С сентября уже пойдут в секции и кружки».
Дом, предоставленный семье, полностью продуман для удобства и безопасного проживания детей. В каждой комнате оборудованы спальные места, письменные столы для занятий, места для игр, стеллажи, шкафы для одежды.
В Московской области подобрано более 260 семей, готовых принять 390 детей из ЛДНР, в том числе 65 – с инвалидностью. Большинство из них прошли подготовку в Школе приёмных родителей. Семьи проживают в больших частных домах или многокомнатных квартирах, где бытовые условия позволяют принять ещё детей.
Сейчас в подмосковных приемных семьях живут 60 детей из ДНР.
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