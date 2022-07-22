Андрей Воробьев навестил приемную семью, взявшую под опеку 9 детей-сирот из Донбасса

14:55

Фото пресс-службы губернатора

и правительства Московской области



Губернатор Московской областинавестил приемную семью, которая взяла под опеку 9 детей-сирот из Донбасса. Супруги Татьяна и Дмитрий два года назад стали родителями – у них родились двойняшки Ирина и Руслан. А на прошлой неделе они приняли под опеку 9 братьев и сестер из Донецкой народной республики – Дмитрия (15 лет), Никиту (14 лет), Снежану (12 лет), Анну (11 лет), Каролину (10 лет), Сергея (8 лет), Игоря (6 лет), Веронику (5 лет), Людмилу (3 года). Сегодня это самая большая приемная семья в России, которая взяла под опеку детей из ЛДНР. Для проживания ей предоставлен 2-этажный коттедж в Люберцах.

«Мне очень приятно находиться в этой семье – вы, Дмитрий и Татьяна, объединили 9 детей из Донецка, которые с первого дня называют вас мама и папа. Видно, что вы вкладываете душу и сердце, - сказал Андрей Андрей Воробьёв. - Мы большую программу ведем в Подмосковье - у нас 260 семей, которые так же, как и вы, готовы принять детей Донбасса на воспитание. Делаем все, чтобы они воспитывались на должном уровне – кто-то карате хочет заниматься, кто-то петь, кто-то танцевать, кто-то стать автомехаником. Обязательно будем сопровождать все эти важные процессы. Очень хочется, чтобы дети реализовали свои мечты».

Татьяна и Дмитрий узнали, что детям из Донбасса, оставшимся без родителей, в Московской области помогают обрести новые семьи. Посоветовались и решили стать приемными родителями. Семеро старших ребят проживали последнее время в Курске, куда был эвакуирован из Донецка детдом, а две младшие девочки находились в доме ребенка в Макеевке. 14 июля все братья и сестры прибыли в Подмосковье и воссоединились в одной приемной семье. Сейчас на каждого ребенка назначены ежемесячное и ежегодное пособия. Став приемной семьей, родители смогут получать вознаграждение на каждого ребенка, а также материальную помощь на организацию отдыха детей.

«Мы с Татьяной сами из многодетных семей. У меня - старший брат и младшая сестра, у супруги - три сестры. У моей бабушки в семье было пятеро детей, а у прабабушки – аж 16! Поэтому мы с Татьяной тоже всегда мечтали о большой семье. Я хотел шестерых детей – трех мальчиков и трех девочек, чтоб были мамиными и папиными помощниками. А супруга - пятерых детей. И знаете, как-то наш племянник нарисовал картину, на которой изображены 13 человек. И вот нас сейчас в семье - 13. Это - не случайность», - сказал Дмитрий.

Дмитрий, Никита, Снежана, Анна, Каролина и Сергей уже зачислены в гимназию №18 в п. Томилино. Учебное заведение в 2020 году стало победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена». В сентябре здесь впервые сядет за парту Игорь. А Вероника и Людмила, как малыши Ирина и Руслан, пойдут в детский сад «Петушок» №47.

Помимо этого, дети смогут посещать кружки и секции. Дима, Никита и Сергей будут заниматься футболом, Снежана, Анна и Каролина – танцами и пением. Для Игоря с сентября начнутся подготовительные занятия к школе, а Вероника и Людмила будут учиться танцевать и рисовать.

Все 9 детей получили медицинские полисы и гражданство Российской Федерации. А Дима и Никита - паспорта.

«Большое спасибо органам опеки, я даже не ожидала, что у нас все так быстро получится со школой, детским садом, яслями, - сказала Татьяна. – Мы постепенно обживаемся. Девочки – умницы, они все умеют делать: и гладить, и готовить. Бережно ко всему относятся, очень внимательные. Вместе 3 дня подряд мы пекли блинчики. Снежана, Аня, Каролина сами подходят и говорят: «Мама, давай я сделаю это, давай сделаю то». И мальчики - тоже молодцы, во всем помогают. Они очень дружные. Буквально вчера Дима получил паспорт. Папа пообещал, что запишет его на автодело, чтобы ребенок смог получить права. Мальчики, естественно, хотят быть сильными - заниматься карате, самбо, боксом. А девочки – танцами. С сентября уже пойдут в секции и кружки».

Дом, предоставленный семье, полностью продуман для удобства и безопасного проживания детей. В каждой комнате оборудованы спальные места, письменные столы для занятий, места для игр, стеллажи, шкафы для одежды.

В Московской области подобрано более 260 семей, готовых принять 390 детей из ЛДНР, в том числе 65 – с инвалидностью. Большинство из них прошли подготовку в Школе приёмных родителей. Семьи проживают в больших частных домах или многокомнатных квартирах, где бытовые условия позволяют принять ещё детей.

Сейчас в подмосковных приемных семьях живут 60 детей из ДНР.