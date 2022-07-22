Банк России резко понизил ключевую ставку на 1,5 п. п., до 8% годовых
15:00 22.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России в пятницу резко понизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентных пункта, до 8% годовых, указав на низкие темпы прироста потребительских цен. Это следует из пресс-релиза регулятора по итогам заседания совета директоров.
«Совет директоров Банка России 22 июля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 150 б. п., до 8,00% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность», — отмечает регулятор. ЦБ указал, что будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года.
Согласно новому прогнозу Банка России, среднее значение ключевой ставки в 2022 году ожидается на уровне 10,5-10,8%, в июне ожидалось 10,8-11,4%, на 2023 год прогноз понижен до 6,5-8,5% с июньских 7-9%. Прогноз на 2024 год сохранился на уровне 6-7%. При этом ЦБ не исключил, что в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем.
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