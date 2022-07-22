Великобритания проводит подготовку украинских военных моряков в Шотландии — BBC

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инструкторы ВМС Великобритании приступили к подготовке военных моряков Украины на одной из баз в Шотландии. Об этом сообщает в пятницу вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, британцы обучают украинцев «управлять минными тральщиками класса Sandown в преддверии продажи двух таких кораблей в рамках сделки, согласованной в прошлом году». В сентябре 2021 года достигнута договоренность о передаче Украине выведенных из состава британских ВМС минных тральщиков Blyth и Ramsey.

Украинских военнослужащих обучают также строевой подготовке, ремонтным работам и обращению с судовой техникой.

Ранее сообщалось, что на полигон Солсбери-Плейн на юге Англии для военной подготовки прибыли около 400 украинских солдат. Часть из них уже завершила обучение и вернулась на родину.

Британские власти в четверг объявили о намерении направить в ближайшие недели Украине десятки артиллерийских орудий, 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия, а также 50 тыс. боеприпасов. Таким образом, общий объем военной помощи Киеву со стороны Лондона достиг с конца февраля 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,7 млрд долларов).