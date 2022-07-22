Песков переадресовал в Минюст вопрос о причинах его требования ликвидировать «Сохнут»

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал обратиться в Минюст РФ за разъяснениями причин требования этого ведомства ликвидировать агентство по репатриации евреев «Сохнут».

«Нет, это не связано с „утечкой мозгов“, это связано с соблюдением российского законодательства. За причинами прошу обращаться в Минюст, который предпринял это решение», — сказал представитель Кремля журналистам в пятницу.