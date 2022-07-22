Андрей Воробьев вручил сертификат на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека» учительнице начальных классов

15:42

Фото Антона Чернова



Губернатор Московской областипобывал в гостях у педагога начальных классов гимназии № 18 пос. Томилинои вручил ей сертификат на покупку жилья по соципотеке.

«У нас эта программа действует уже 7-й год и регулярно самые достойные могут рассчитывать на помощь в покупке своего жилья, чтобы дальше дарить добро, знания нашим детям. Вы - учитель начальных классов и значительную часть жизни посвятили подготовке малышей. Я хочу в вашем лице поблагодарить всех педагогов. Очень надеюсь, что в новую квартиру (знаю, что у вас есть сын Егор) вы переедете совсем скоро, - сказал Андрей Воробьёв. - Мы поможем подобрать вам комфортное жилье, чтобы эти хлопоты тоже снять. Так мы сопровождаем каждого человека, который получает у нас сертификаты – ежегодно это порядка 400 врачей, молодых ученых и, конечно, учителей. В этом году мы продлили программу, потому что она очень востребована».

Юлия 17 лет отдала работе в школе г.о. Люберцы. Пришла туда сразу после окончания педагогического колледжа им. В.В. Виноградова в г. Зарайск. В 2008-м получила диплом МГУ технологий и управления по специальности психолог.

Сейчас педагог с 10-летним сыном Егором живет в съемной квартире. Она стала первым учителем, кому в этом году вручили сертификат на приобретение жилья. Всего в 2022-м их получат 53 преподавателя. У семьи на примете уже есть несколько вариантов квартир недалеко от гимназии.

«Родители моего ученика как-то сказали - попробуйте поучаствовать в программе «Социальная ипотека». Честно, не верила, что получится, но получилось, - сказала Юлия. – Я очень рада, что теперь у меня будет свое жилье, а Егор (сын) рад еще больше, потому что он мечтает о собаке, а на съемной квартире мы не можем себе это позволить. Теперь его мечта исполнится».

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами на льготных условиях могут обзавестись не только учителя, но и медработники, воспитатели, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК, а также тренеры. С полным списком специальностей и условиями получения соципотеки можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В рамках программы Подмосковье предоставляет субсидию на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита и компенсирует сумму основного долга. Участник выплачивает только проценты по кредиту.

За время действия программы учителям было вручено 332 сертификата на приобретение жилья, в их числе - два педагога гимназии №18 пос. Томилино, где работает Юлия.

Чтобы получить соципотеку, педагогам необходимо соответствовать ряду требований:

- российское гражданство и трудовой договор в Подмосковье на срок не менее 10 лет;

- стаж работы в РФ по специальности не менее 5 лет;

- возраст - до 45 лет;

- специалист и члены его семьи не должны иметь жилого помещения на праве собственности или по договору соцнайма в Подмосковье, площадь которого более учетной нормы.