Украина подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна — СМИ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашение об экспорте зерна. Об этом в пятницу сообщило украинское издание «Страна».

По данным издания, документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерриш. Как уточняет издание, «такой же документ должны подписать представители Турции, ООН и России».