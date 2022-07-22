Украина подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна — СМИ
16:00 22.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашение об экспорте зерна. Об этом в пятницу сообщило украинское издание «Страна».
По данным издания, документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерриш. Как уточняет издание, «такой же документ должны подписать представители Турции, ООН и России».
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