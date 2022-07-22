Песков не исключил новых последствий для стран, попавших в список недружественных РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны, попавшие в список недружественных РФ, могут столкнуться и с другими последствиями, помимо ограничений на набор персонала для своих диппредставительств на российской территории. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это связано с ограничениями на набор персонала для консульских и дипломатических учреждений. Возможны и другие последствия для этих стран, безусловно», — ответил он на вопрос о том, не приведет ли расширение списка, например, к визовым проблемам с попавшими в него странами.

