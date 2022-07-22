0
0
1
НОВОСТИ

Песков не исключил новых последствий для стран, попавших в список недружественных РФ

16:12 22.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны, попавшие в список недружественных РФ, могут столкнуться и с другими последствиями, помимо ограничений на набор персонала для своих диппредставительств на российской территории. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это связано с ограничениями на набор персонала для консульских и дипломатических учреждений. Возможны и другие последствия для этих стран, безусловно», — ответил он на вопрос о том, не приведет ли расширение списка, например, к визовым проблемам с попавшими в него странами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 22.07.2022
Украина подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна — СМИ
0
59
15:42 22.07.2022
Андрей Воробьев вручил сертификат на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека» учительнице начальных классов
0
80
15:32 22.07.2022
Песков переадресовал в Минюст вопрос о причинах его требования ликвидировать «Сохнут»
0
104
15:12 22.07.2022
Великобритания проводит подготовку украинских военных моряков в Шотландии — BBC
0
132
15:00 22.07.2022
Банк России резко понизил ключевую ставку на 1,5 п. п., до 8% годовых
0
150
14:55 22.07.2022
Андрей Воробьев навестил приемную семью, взявшую под опеку 9 детей-сирот из Донбасса
0
172
14:32 22.07.2022
Шойгу прибыл в Стамбул, где планирует подписать документы по зерну — МО РФ
0
191
14:12 22.07.2022
В Швеции отменили мастер-класс российской фигуристки Трусовой
0
218
14:00 22.07.2022
Роскомнадзор разблокировал ресурс Tor Project в России
0
230
13:40 22.07.2022
Школьник из Москвы завоевал «серебро» на Международной математической олимпиаде
0
243

Возврат к списку