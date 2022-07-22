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НОВОСТИ

Спад в экономике РФ будет более длительным и менее глубоким, чем ожидалось — Набиуллина

16:32 22.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономический спад в России будет более растянутым во времени и, возможно, менее глубоким, чем прогнозировалось ранее. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Поступающие данные указывают на то, что экономический спад будет более растянутым во времени и, возможно, менее глубоким», — сказала она.

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