Военные базы РФ будут дислоцироваться на Херсонщине после воссоединения региона с РФ — ВГА

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные базы будут расположены в Херсонской области после вхождения региона в состав РФ, сообщил ТАСС в пятницу замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Они будут здесь дислоцироваться. Они по-любому будут находиться, как в Севастополе, как в Крыму. Если мы станем субъектом РФ, то как и в других регионах будут военные части», — сказал собеседник.