Финляндия готовится перейти к веерным отключениям электроэнергии — СМИ
17:12 22.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Финляндия рассматривает возможность перехода к веерным отключениям электроэнергии из-за дефицита энергоресурсов. Об этом сообщил в среду директор по эксплуатации энергосистем финской электросетевой компании Fingrid Туомас Раухала.
«Отключения будут длиться максимум пару часов и будут носить веерный характер, затрагивая местные электросети в разных частях Финляндии в зависимости от спроса и предложения», — заявил он газете «Хельсингин саномат».
Финские власти предполагают ввести ограничения на экономию электроэнергии в домохозяйствах, а также обязать компании экономить ресурсы в часы пик.
Ранее дочерняя структура российской генерирующей компании «Интер РАО» — RAO Nordic Oy — сообщила о прекращении с 14 мая импорта электроэнергии из России в Финляндию по причине ее неоплаты финской стороной.
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