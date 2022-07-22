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НОВОСТИ

Представители РФ, Украины, Турции и ООН подписали соглашения по экспорту зерна

17:40 22.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины подписано в пятницу в Стамбуле представителями Турции, Украины, РФ и ООН. От России подпись под документом поставил министр обороны Сергей Шойгу, от Турции — глава военного ведомства Хулуси Акар,

Свою часть соглашения подписали Турция, Украина и ООН. От Киева ее подписывал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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