Представители РФ, Украины, Турции и ООН подписали соглашения по экспорту зерна

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины подписано в пятницу в Стамбуле представителями Турции, Украины, РФ и ООН. От России подпись под документом поставил министр обороны Сергей Шойгу, от Турции — глава военного ведомства Хулуси Акар,

Свою часть соглашения подписали Турция, Украина и ООН. От Киева ее подписывал министр инфраструктуры Александр Кубраков.