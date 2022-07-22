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Соглашение по зерну предусматривает отказ от атак на порты и суда — ООН

17:45 22.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разминирование в рамках соглашения по экспорту зерна с Украины проводиться не будет. Об этом заявил в пятницу высокопоставленный представитель ООН.

«Дополнительного разминирования в территориальных водах Украины проводиться не будет», — сказал он. Собеседник пояснил, что этот процесс занял бы слишком много времени — три-четыре месяца.

«Мы решили, что более эффективным будет использование безопасных коридоров, которые определит украинская сторона. Эти суда будут проводить украинские лоцманы», — добавил он.

Соглашение по зерну также включает отказ от атак на портовые сооружения, указанные в договоре. «В соглашении сказано, что стороны не будут предпринимать атаки на суда с зерном, другие гражданские суда и портовые сооружения, связанные с выполнением договора», — сказал представитель ООН.

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