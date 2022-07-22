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НОВОСТИ

Получать оружие по "зерновому пути" Украина не сможет - СМИ

18:28 22.07.2022 Источник: Интерфакс

Соглашение о вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного предусматривает доставку грузов по безопасным трассам в порты Турции, где будет осуществляться их перевалка, сообщает в пятницу The New York Times детали документа.

"Украинские капитаны направят суда с зерном из портов Одессы, Южного и Черноморска по безопасным трассам в турецкие порты. Там их будут разгружать и отправлять зерно далее покупателям в другие страны", - пишет газета.

Издание отмечает, что "возвращающиеся суда будут проверять представители Турции, России, ООН и Украины, поскольку надо будет убедиться, что они пусты, а не загружены оружием для Украины - это было ключевое требование России".

"Совместное оперативное руководство будут осуществлять представители четырех сторон в Стамбуле", - информирует NYT.

"Соглашение, подписанное в Стамбуле, будет действовать на протяжении 120 дней, после чего, как ожидается, будет продлеваться для того, чтобы нормализовать экспорт зерна в последующие месяцы", - пишет газета.

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