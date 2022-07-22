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НОВОСТИ

Россия не будет пользоваться случаем разминирования украинских портов Шойгу

18:29 22.07.2022 Источник: Интерфакс

Россия не будет пользоваться в военных целях тем, что порты Украины в Черном море будут открыты и разминированы, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Россия взяла на себя обязательства, которые довольно ясно прописаны в этом документе. Не будем пользоваться, что в данном случае порты будут разминированы и открыты", - заявил Шойгу, чье выступление показал телеканал "Россия-24" По его словам, установлен срок, за который должна быть проведена вся работа в украинских портах.

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