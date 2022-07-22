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НОВОСТИ

"Зерновой" меморандум Россия - ООН будет действвовать три года

19:00 22.07.2022 Источник: Интерфакс

Меморандум РФ-ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции заключен на три года, речь идёт об устранении созданных США и ЕС препятствий для экспорта зерна и удобрений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Главная задача - обеспечение транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства, на мировые рынки", - говорится в заявлении Лаврова, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Речь идет, в частности, о том, чтобы устранить препятствия, которые создали США и ЕС в сферах финансов, страхования и логистики, добиться конкретных исключений для этой продукции из-под действия ограничительных мер, введенных против нашей страны", - отметил министр. Срок действия меморандума - 3 года, сообщил глава МИД РФ.

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