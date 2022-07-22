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Шольц дал понять, что не следует полагаться на поставки газа из России

19:44 22.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает Россию ненадежным поставщиком газа. С таким утверждением он выступил в пятницу на пресс-конференции в Берлине.

Глава правительства ФРГ дал понять, что не следует полагаться на поставки голубого топлива из РФ. «Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, Ямал — Европа или „Северный поток“, — отметил Шольц. „Технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России“, — сказал глава правительства ФРГ.

В этом контексте он упомянул ремонт турбины компании Siemens («Сименс»), которая необходима для полноценного функционирования «Северного потока». По утверждению Шольца, заявления Москвы о том, что поставки газа были сокращены по техническим причинам, «неубедительны».

«Надежнее, чем сегодня, не будет. Нельзя на что-то полагаться, если контракт не выполняется, хотя его уже пять раз подписывали», — сказал Шольц. Говоря о шагах, предпринятых для экономии газа, канцлер заметил, что было принято стратегическое решение запустить угольные электростанции. «Угольные электростанции работают, и это дает нам возможность экономить газ», — заключил глава правительства ФРГ.

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