ВСУ теряют в день по 30 человек убитыми - Зеленский

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ежедневные потери украинских войск составляют порядка 30 человек убитыми и 250 человек ранеными. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в пятницу интервью газете «Уолл-стрит джорнэл».

Как отмечает издание, он утверждает, что потери Украины «снизились до 30 человек убитыми, около 250 ранеными» в день, в то время как в мае и июне, по его словам, потери украинских войск составляли от 100 до 200 человек убитыми.