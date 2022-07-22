Яшин и Кац внесены в реестр физлиц-иноагентов

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции РФ внесло в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, пять человек, в том числе муниципального депутата Илью Яшина, политического и общественного деятеля Максима Каца, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства в пятницу.

В список также попали телеведущая Татьяна Лазарева, блогер Вероника Белоцерковская и политический деятель Руслан Шаведдинов.

В обосновании включения в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.