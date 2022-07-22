Яшин и Кац внесены в реестр физлиц-иноагентов
21:45 22.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В список также попали телеведущая Татьяна Лазарева, блогер Вероника Белоцерковская и политический деятель Руслан Шаведдинов.
В обосновании включения в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.
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