Власти Украины хотят сделать уголовным преступлением получение паспорта РФ

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти работают над законопроектом об уголовной ответственности за получение российского гражданства. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

«Введение уголовной ответственности за получение российского паспорта: это обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании, — написала она в своем телеграм-канале. — Работа над законопроектом продолжается, дискуссии еще будут, но направление определено».