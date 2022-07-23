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НОВОСТИ

Власти Украины хотят сделать уголовным преступлением получение паспорта РФ

22:30 22.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти работают над законопроектом об уголовной ответственности за получение российского гражданства. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

«Введение уголовной ответственности за получение российского паспорта: это обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании, — написала она в своем телеграм-канале. — Работа над законопроектом продолжается, дискуссии еще будут, но направление определено».

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