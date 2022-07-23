Путин не будет приглашен на государственные похороны Абэ - СМИ
09:20 23.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Это связано в том числе с тем, что в рамках введенных из-за ситуации вокруг Украины санкций Япония запретила въезд представителям российского руководства. У Абэ за время премьерства сложились теплые дружеские отношения с Путиным. Они встречались в общей сложности 27 раз, обращались друг к другу на «ты». Глава МИД РФ Сергей Лавров в 2020 году — уже после ухода Абэ с поста премьера — говорил, что отношения между двумя лидерами «были по-настоящему дружескими, взаимоуважительными и основывались на личной симпатии».
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