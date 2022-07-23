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Посевы в Запорожской области целенаправленно уничтожаются украинской стороной

09:25 23.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона ведет целенаправленное уничтожение посевов сельхозкультур на освобожденной территории Запорожской области путем обстрелов полей с последующим возгоранием. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) тратят на это дефицитные боеприпасы, заявил ТАСС в субботу член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов.

Ранее Рогов сообщал, что Запорожская область может потерять около 400 тыс. тонн зерна из-за поджогов полей со стороны ВСУ.

«Поля горят сильно, это постоянный процесс. В условиях нехватки боеприпасов [у украинской стороны], что мы и видим, и по перехватам слышим в разговорах между боевиками Зеленского, и по снижению интенсивности на многих линиях боевого соприкосновения, тем не менее, они тратят драгоценные для себя боеприпасы на уничтожение полей с зерном, с урожаем. Они стреляют и зажигательными смесями и с вертолетов и просто поджигают физически, то есть масса действий, которые осуществляются именно в этом направлении, нет сомнений, что это приказ сверху. Вряд ли бы так все боевики сошли с ума и начали подобными вещами заниматься», — сказал Рогов.

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