Посевы в Запорожской области целенаправленно уничтожаются украинской стороной
09:25 23.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее Рогов сообщал, что Запорожская область может потерять около 400 тыс. тонн зерна из-за поджогов полей со стороны ВСУ.
«Поля горят сильно, это постоянный процесс. В условиях нехватки боеприпасов [у украинской стороны], что мы и видим, и по перехватам слышим в разговорах между боевиками Зеленского, и по снижению интенсивности на многих линиях боевого соприкосновения, тем не менее, они тратят драгоценные для себя боеприпасы на уничтожение полей с зерном, с урожаем. Они стреляют и зажигательными смесями и с вертолетов и просто поджигают физически, то есть масса действий, которые осуществляются именно в этом направлении, нет сомнений, что это приказ сверху. Вряд ли бы так все боевики сошли с ума и начали подобными вещами заниматься», — сказал Рогов.
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