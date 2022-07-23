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В ближайшие годы на рынке СПГ будет жесткая конкуренция - японские эксперты

09:30 23.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тенденция к сокращению импорта трубопроводного газа странами ЕС и его замещению сжиженным природным газом (СПГ), объемы производства которого вряд ли будут значительно увеличены, приведет к жесткой конкуренции на рынке СПГ в ближайшие годы. Такую точку зрения высказывают японские эксперты в области энергетики.

«ЕС, несомненно, пытается снизить объем импорта трубопроводного газа и планирует заместить его наращиванием импорта СПГ, и уже увеличивает [закупки сжиженного газа]. Перспектив значительного увеличения производства СПГ США, Австралией и Катаром нет», — сказал в беседе с корр. ТАСС аналитик, основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба. При этом, по его словам, «если принять во внимание увеличение импорта со стороны ЕС, а также ожидаемый летом дефицит электроэнергии в Китае, где не удалась политика наращивания производства угля, то вероятность жесткой конкуренции на рынке СПГ высокая».

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