На первую декаду августа планируется запуск «Союз-2» с Байконура - источник

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следующий пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Байконур планируется в первой декаде августа. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.



«На Байконуре следующий старт „Союза-2“ запланирован на первую декаду августа», — отметил собеседник агентства.



По словам источника, ракета выведет на орбиту аппарат в интересах коммерческого иностранного заказчика.



