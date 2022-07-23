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На первую декаду августа планируется запуск «Союз-2» с Байконура - источник

10:20 23.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следующий пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Байконур планируется в первой декаде августа. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

«На Байконуре следующий старт „Союза-2“ запланирован на первую декаду августа», — отметил собеседник агентства.

По словам источника, ракета выведет на орбиту аппарат в интересах коммерческого иностранного заказчика.

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