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Восстановлением Мариуполя занимаются 15 строительных компаний из РФ - Минстрой ДНР

10:30 23.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители 15 строительных компаний из различных городов и регионов Российской Федерации уже приступили к ремонтно-восстановительным работам инфраструктуры Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя ДНР.

«На территории населенного пункта уже разместилось порядка 3,5 тысяч рабочих строительных специальностей, завезено около 200 единиц строительной техники. Представлено около 15 строительных подрядных организаций, которые изъявили желание помочь в восстановлении населенного пункта. Часть из них обустраивают места под размещение строителей, техники и стройматериалов. Другие уже приступили к непосредственной работе: обследуют объекты, формируют заявки на недостающие стройматериалы и дополнительную спецтехнику, демонтируют разрушенные конструкции и даже возводят новые дома», — приводит пресс-служба слова директора департамента развития строительной отрасли Минстроя ДНР Руслана Теряева.

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