В Словении прошло мероприятие в честь погибших партизан и советских воинов
12:15 23.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы всегда будем дорожить нашими братскими отношениями с Россией и приложим все усилия, чтобы подрастающее поколение словенцев знало правду о войне и о том, какой ценой удалось добиться мира», — заявил корр. ТАСС председатель ветеранов партизанского движения времен Второй мировой войны города Врхника Миран Штупица.
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