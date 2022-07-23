В Словении прошло мероприятие в честь погибших партизан и советских воинов

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словенцы почтили память погибших в годы Второй мировой войны партизан и советских военнослужащих возложением венков к памятнику павшим воинам в городе Врхника. Мероприятие, приуроченное к 78-й годовщине формирования первой танковой бригады Народно-освободительной армии Югославии, было организовано в пятницу вечером местным отделением союза ветеранов партизанского движения времен Второй мировой войны.



«Мы всегда будем дорожить нашими братскими отношениями с Россией и приложим все усилия, чтобы подрастающее поколение словенцев знало правду о войне и о том, какой ценой удалось добиться мира», — заявил корр. ТАСС председатель ветеранов партизанского движения времен Второй мировой войны города Врхника Миран Штупица.



