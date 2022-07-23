В отношении конфликта на Украины ЕС нужна новая стратегия - Орбан
13:40 23.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стратегия должна быть направлена на достижение мира, передает его слова агентство Рейтер. Целью новой стратегии ЕС должна стать «разработка действенного предложения о мире», отметил глава венгерского правительства.
Как заявил ранее Орбан, санкции Евросоюза в отношении России не помогают Украине и не способствуют урегулированию ситуации в этой стране, а лишь наносят вред самим государствам Европы. Политика санкций «не сокращает продолжительность войны», и Европа должна признать, что выбрала «неправильную тактику», добавил он.
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