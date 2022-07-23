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В отношении конфликта на Украины ЕС нужна новая стратегия - Орбан

13:40 23.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюзу необходима новая стратегия по мирным переговорам в отношении конфликта на Украине, введенные против РФ санкции не сработали.

Стратегия должна быть направлена на достижение мира, передает его слова агентство Рейтер. Целью новой стратегии ЕС должна стать «разработка действенного предложения о мире», отметил глава венгерского правительства.

Как заявил ранее Орбан, санкции Евросоюза в отношении России не помогают Украине и не способствуют урегулированию ситуации в этой стране, а лишь наносят вред самим государствам Европы. Политика санкций «не сокращает продолжительность войны», и Европа должна признать, что выбрала «неправильную тактику», добавил он.

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