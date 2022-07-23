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НОВОСТИ

С начала спецоперации ВС РФ уничтожили 1 600 украинских БЛА — Минобороны

13:45 23.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 1 600 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), а также 4 146 единиц бронетехники и 4 453 единицы специальной военной автомобильной техники вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1 600 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4 146 танков и других боевых бронированных машины, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 185 орудий полевой артиллерии и миномет, а также 4 453 единицы специальной военной автомобильной техники», — сказал он.

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