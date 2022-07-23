Именем Бориса Джонсона названа улица в Закарпатской области Украины

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет города Хуст в Закарпатской области Украины переименовал улицу Льва Толстого, назвав ее именем объявившего о своей отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом в субботу сообщила Верховная рада в своем телеграм-канале.



«В городе Хуст в Закарпатье улицу Льва Толстого переименовали в улицу Бориса Джонсона. Также переименованы улица Гагарина в улицу Каденюка, улица Кутузова в улицу Северина Наливайко, улица Александра Невского в улицу Василия Стуса», — говорится в сообщении.



Как уточняет пресс-служба Хустского горсовета, решение было принято на заседании, где на повестке стояло более 70 вопросов, но вопрос переименования улиц был «одним из наиболее обсуждаемых за последний период среди населения и во время сессионного заседания».



