Коэффициент распространения ковида в РФ вырос до 1,42

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу вырос до 1,42 — максимума с 1 февраля. Он держится выше единицы уже десять дней подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.



Показатель оказался ниже единицы только в двух из десяти регионов с наибольшим числом заразившихся: в Пермском крае он составил 0,99, в Воронежской области — 0,8.



В Ростовской области коэффициент достиг 2,15, что для региона стало максимумом с начала пандемии, а в Москве — 1,96 (это наибольшее значение с 23 января). В Подмосковье индикатор равен 1,63, в Санкт-Петербурге — 1,4, в Красноярском крае — 1,32, в Свердловской и Нижегородской областях — 1,17 и 1,16 соответственно, в Самарской области — 1,04.



