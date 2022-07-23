Коэффициент распространения ковида в РФ вырос до 1,42
14:30 23.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Показатель оказался ниже единицы только в двух из десяти регионов с наибольшим числом заразившихся: в Пермском крае он составил 0,99, в Воронежской области — 0,8.
В Ростовской области коэффициент достиг 2,15, что для региона стало максимумом с начала пандемии, а в Москве — 1,96 (это наибольшее значение с 23 января). В Подмосковье индикатор равен 1,63, в Санкт-Петербурге — 1,4, в Красноярском крае — 1,32, в Свердловской и Нижегородской областях — 1,17 и 1,16 соответственно, в Самарской области — 1,04.
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