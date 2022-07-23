Из-за аномальной жары в Сербии объявлен красный уровень опасности

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Красный (наивысший) уровень опасности из-за аномальной жары вступил в силу на всей территории Сербии. Об этом в субботу сообщил Республиканский гидрометеорологический институт страны.



Сообщается, что красный уровень опасности введен из-за экстремально высоких температур, которые угрожают жизни людей и животных, а также могут нанести вред имуществу. Температура воздуха в Сербии местами поднялась до 41 градуса Цельсия. По свидетельству корр. ТАСС, в Белграде в настоящий момент зафиксировано 39 градусов.



