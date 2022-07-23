Facebook, Twitter и Youtube заблокированы в Запорожской области
15:45 23.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«У нас есть реестр сайтов, которые занимаются дезинформацией, разжиганием межнациональной розни и прочими нехорошими вещами. Предпринимаются определенные действия, на наши предупреждения они не реагируют, и сейчас заблокированы Facebook, Twitter и Youtube», — сказал Рогов.
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