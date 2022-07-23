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НОВОСТИ

Facebook, Twitter и Youtube заблокированы в Запорожской области

15:45 23.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сервисы Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), Twitter и Youtube заблокированы на территории Запорожской области, вышедшей из-под контроля Киева, а работа сервисов Google замедлена. Это сделано из-за того, что ресурсы блокируют достоверную информацию о восстановлении жизни региона, продвигая при этом украинские фейки и призывая к насилию, сообщил ТАСС в субботу член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«У нас есть реестр сайтов, которые занимаются дезинформацией, разжиганием межнациональной розни и прочими нехорошими вещами. Предпринимаются определенные действия, на наши предупреждения они не реагируют, и сейчас заблокированы Facebook, Twitter и Youtube», — сказал Рогов.

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