Из РФ ушла корпорация IMAX - Ассоциация владельцев кинотеатров

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корпорация IMAX, предоставляющая одноименную кинематографическую систему, покинула Россию с 1 июня 2022 года. Об этом ТАСС в субботу сообщил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.



«Я готов подтвердить, что корпорация IMAX ушла из России, последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая. Все сотрудники уволены, соответственно, руководство корпорации в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, который базировался в Москве, переехало в Лондон. Корпорация IMAX с 1 июня 2022 года в России более не работает», — заявил он.



Отвечая на вопрос, как скажется уход корпорации на российской кинотеатральной индустрии, Исаев выразил мнение, что единственным вариантом для операторов IMAX-залов остается демонстрация иного контента. «С учетом того, что теперь операторы залов IMAX не имеют обязательств перед корпорацией относительного того контента, который там показывается, я понимаю, что единственный вариант, который сейчас остается для операторов IMAX-залов, — это показывать какой-то другой контент в этих залах», — отметил он.



