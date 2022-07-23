Из РФ ушла корпорация IMAX - Ассоциация владельцев кинотеатров
16:40 23.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я готов подтвердить, что корпорация IMAX ушла из России, последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая. Все сотрудники уволены, соответственно, руководство корпорации в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, который базировался в Москве, переехало в Лондон. Корпорация IMAX с 1 июня 2022 года в России более не работает», — заявил он.
Отвечая на вопрос, как скажется уход корпорации на российской кинотеатральной индустрии, Исаев выразил мнение, что единственным вариантом для операторов IMAX-залов остается демонстрация иного контента. «С учетом того, что теперь операторы залов IMAX не имеют обязательств перед корпорацией относительного того контента, который там показывается, я понимаю, что единственный вариант, который сейчас остается для операторов IMAX-залов, — это показывать какой-то другой контент в этих залах», — отметил он.
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