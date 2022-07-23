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Поставки вооружений на Украину лишь затягивают военные действия - Орбан

16:45 23.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки Украине современных видов вооружений лишь увеличивают продолжительность конфликта. Такое мнение выразил в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад.

«Чем более современные вооружения мы даем Украине от НАТО, тем дальше русские будут продвигаться вглубь Украины, — утверждал Орбан, слова которого приводит агентство Аджерпрес. — <…> И то, что мы делаем в настоящее время, способствует увеличению продолжительности войны, хотим мы этого или нет». По его мнению, российскую сторону «интересует только, чтобы она не могла быть атакована с территории Украины».

«Это значит, что нужно принять идею, согласно которой не будет мирных переговоров между Украиной и Россией», — считает Орбан. По его мнению, конфликт может быть завершен «только американо-российскими переговорами».

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