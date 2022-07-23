РФ не причастна к обстрелу порта Одессы - Минобороны Турции

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в субботу, что Россия не причастна к обстрелу порта Одессы.



«В контактах, состоявшихся у нас сегодня с Россией, было заявлено, что она не имеет никакого отношения к нападению. Они тщательно расследуют инцидент», — приводит слова министра военное ведомство Турции в «Твиттере».



