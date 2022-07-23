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НОВОСТИ

РФ не причастна к обстрелу порта Одессы - Минобороны Турции

18:10 23.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в субботу, что Россия не причастна к обстрелу порта Одессы.

«В контактах, состоявшихся у нас сегодня с Россией, было заявлено, что она не имеет никакого отношения к нападению. Они тщательно расследуют инцидент», — приводит слова министра военное ведомство Турции в «Твиттере».

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