В Молдавии помещена под арест Таубер, один из лидеров оппозиции
18:20 23.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и применил к обвиняемой Таубер меру пресечения в виде ареста сроком на 30 суток», — сказал Балан. По его словам, защита намерена опротестовать это решение в вышестоящей судебной инстанции.
Таубер ранее заявила, что готова сотрудничать со следствием для восстановления справедливости. При этом она считает, что за уголовным делом стоит правящая в стране Партия действия и солидарности. В пятницу сторонники партии «Шор» провели акцию протеста у Генпрокуратуры и попытались установить палатки перед зданием, однако правоохранительные органы не дали им это сделать.
НОВОСТИ
- 19:40 23.07.2022
- В ближайшие дни начнется перевозка зерна по Черному морю - Эрдоган
- 19:30 23.07.2022
- Во всех районах Мариуполя возобновлена подача воды - аварийные службы
- 18:30 23.07.2022
- Во Франции из-за массового отъезда на курорты образовались пробки общей длинной 800 км
- 18:10 23.07.2022
- РФ не причастна к обстрелу порта Одессы - Минобороны Турции
- 16:45 23.07.2022
- Поставки вооружений на Украину лишь затягивают военные действия - Орбан
- 16:40 23.07.2022
- Из РФ ушла корпорация IMAX - Ассоциация владельцев кинотеатров
- 15:45 23.07.2022
- Facebook, Twitter и Youtube заблокированы в Запорожской области
- 15:40 23.07.2022
- Из-за аномальной жары в Сербии объявлен красный уровень опасности
- 14:30 23.07.2022
- Коэффициент распространения ковида в РФ вырос до 1,42
- 14:20 23.07.2022
- Именем Бориса Джонсона названа улица в Закарпатской области Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать