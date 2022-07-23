В Молдавии помещена под арест Таубер, один из лидеров оппозиции

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Районный суд Кишинева удовлетворил запрос прокуратуры, разрешив 30-дневный арест лидера парламентской фракции оппозиционной партии «Шор» Марины Таубер. Об этом сообщил журналистам после заседания суда в субботу адвокат оппозиционера Юлиан Балан.



«Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и применил к обвиняемой Таубер меру пресечения в виде ареста сроком на 30 суток», — сказал Балан. По его словам, защита намерена опротестовать это решение в вышестоящей судебной инстанции.



Таубер ранее заявила, что готова сотрудничать со следствием для восстановления справедливости. При этом она считает, что за уголовным делом стоит правящая в стране Партия действия и солидарности. В пятницу сторонники партии «Шор» провели акцию протеста у Генпрокуратуры и попытались установить палатки перед зданием, однако правоохранительные органы не дали им это сделать.



