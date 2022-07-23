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Во Франции из-за массового отъезда на курорты образовались пробки общей длинной 800 км

18:30 23.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общая протяженность автомобильных заторов во Франции в субботу достигла почти 800 км в связи с началом сезона отпусков и массовым отъездом французов на курорты. Об этом сообщила служба мониторинга дорожного движения Bison Fute («Бизон фюте»).

«Пик автомобильного трафика пришелся на 12:15 (13:15 мск). Общая длина пробок во Франции составила к этому часу 789 км», — говорится в сообщении службы.

Наиболее тяжелая ситуация, как отмечает радиостанция «Франс энфо», сложилась в центральной части страны, прежде всего в районе главного города этого региона — Лиона. Более 100 км пробок зафиксировано на дорогах, соединяющих Лион и Марсель. Также большие заторы отмечаются в этот день на трассе из Парижа в Бордо. Многочасовые пробки наблюдались и на шоссе между Авиньоном и Испанией.

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