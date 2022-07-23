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Во всех районах Мариуполя возобновлена подача воды - аварийные службы

19:30 23.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коммунальные службы возобновили подачу воды по центральным водоводам во всех четырех районах Мариуполя. Сейчас под давлением проверяются и ремонтируются трубы, пострадавшие в ходе боевых действий, сообщил ТАСС начальник аварийной службы ГУП ДНР «Вода Донбасса» в городе Мариуполе Владимир Шеханин.

«В городе четыре района, вода есть в Приморском и Октябрьском, также вода подана в Ильичевский (ныне Кальмиусский — прим. ТАСС) район полностью, и уже подается на левый берег. То есть в центральные водоводы вода пошла. Остались отдельные участки, конечные пункты нашего города. В принципе, во всех [многоэтажных домах] есть вода», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что пока коммунальные службы подают воду под ограниченным давлением — очень много сетей разрушено в результате боевых действий. Давления хватает, чтобы довести воду максимум до третьего этажа многоэтажного дома. Такая мера необходима, чтобы находить и ремонтировать поврежденные участки водоводов.

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