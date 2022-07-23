В ближайшие дни начнется перевозка зерна по Черному морю - Эрдоган
19:40 23.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«С началом в ближайшие дни перевозки судами зерна мы внесем важный вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса», — заявил Эрдоган, выступая на церемонии запуска промышленных проектов в городе Кайсери. Его выступление показал телеканал ТРТ.
Эрдоган также сообщил, что Анкара продолжит прилагать дипломатические усилия для урегулирования украинского кризиса. «Мы настроены решительно продолжать дипломатические усилия до тех пор, пока не будет обеспечен мир между Россией и Украиной. Мы надеемся в обозримом будущем получить обнадеживающие новости на переговорах и при контактах всех уровней, включая лидеров», — сказал турецкий президент.
НОВОСТИ
- 19:30 23.07.2022
- Во всех районах Мариуполя возобновлена подача воды - аварийные службы
- 18:30 23.07.2022
- Во Франции из-за массового отъезда на курорты образовались пробки общей длинной 800 км
- 18:20 23.07.2022
- В Молдавии помещена под арест Таубер, один из лидеров оппозиции
- 18:10 23.07.2022
- РФ не причастна к обстрелу порта Одессы - Минобороны Турции
- 16:45 23.07.2022
- Поставки вооружений на Украину лишь затягивают военные действия - Орбан
- 16:40 23.07.2022
- Из РФ ушла корпорация IMAX - Ассоциация владельцев кинотеатров
- 15:45 23.07.2022
- Facebook, Twitter и Youtube заблокированы в Запорожской области
- 15:40 23.07.2022
- Из-за аномальной жары в Сербии объявлен красный уровень опасности
- 14:30 23.07.2022
- Коэффициент распространения ковида в РФ вырос до 1,42
- 14:20 23.07.2022
- Именем Бориса Джонсона названа улица в Закарпатской области Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать