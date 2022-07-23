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В ближайшие дни начнется перевозка зерна по Черному морю - Эрдоган

19:40 23.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в субботу, что перевозка зерна по Черному морю начнется в ближайшие дни.

«С началом в ближайшие дни перевозки судами зерна мы внесем важный вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса», — заявил Эрдоган, выступая на церемонии запуска промышленных проектов в городе Кайсери. Его выступление показал телеканал ТРТ.

Эрдоган также сообщил, что Анкара продолжит прилагать дипломатические усилия для урегулирования украинского кризиса. «Мы настроены решительно продолжать дипломатические усилия до тех пор, пока не будет обеспечен мир между Россией и Украиной. Мы надеемся в обозримом будущем получить обнадеживающие новости на переговорах и при контактах всех уровней, включая лидеров», — сказал турецкий президент.

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