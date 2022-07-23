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Избирком для проведения референдума по вхождению в РФ создается в Херсонской области

20:30 23.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избирательная комиссия для проведения референдума по вхождению в РФ создается в Херсонской области, в ее состав войдут семь членов. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

«Указом главы ВГА Херсонской области от 22 июля 2022 года создается избирательная комиссия Херсонской области в составе семи членов со сроком полномочий три года и объявляется прием предложений по кандидатурам», — говорится в сообщении. Уточняется, что комиссия формируется в том числе для проведения референдума о вхождении Херсонской области в состав РФ.

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