Избирком для проведения референдума по вхождению в РФ создается в Херсонской области

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избирательная комиссия для проведения референдума по вхождению в РФ создается в Херсонской области, в ее состав войдут семь членов. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) региона.



«Указом главы ВГА Херсонской области от 22 июля 2022 года создается избирательная комиссия Херсонской области в составе семи членов со сроком полномочий три года и объявляется прием предложений по кандидатурам», — говорится в сообщении. Уточняется, что комиссия формируется в том числе для проведения референдума о вхождении Херсонской области в состав РФ.



