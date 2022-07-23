В РФ нет новых подтвержденных случаев оспы обезьян - Роспотребнадзор

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.



Ранее в субботу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе.



«Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. На сегодняшний день новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет», — говорится в сообщении.



