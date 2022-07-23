Температурные рекорды зафиксированы в пяти городах Сербии
20:50 23.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Температуру 40 градусов Цельсия показали термометры в сербских городах Чуприя, Заечар, Неготин, Велико-Градиште и Ниш, что является рекордом этого года. Всего на один градус меньше в Нови-Саде, Кикинде, Смедеревска-Паланке, Куршумлии и Крагуеваце. В столице Сербии Белграде метеорологи фиксируют температуру воздуха 38 градусов.
22 июля в Белграде был зарегистрирован первый в этом году случай смерти от теплового удара из-за 40-градусной жары. Институт общественного здоровья выпустил предупреждение для лиц старше 65 лет и детей. Гражданам Сербии рекомендуется по возможности не выходить на улицу с 10:00 до 20:00, проводить дни в кондиционированных помещениях, а также пользоваться солнцезащитным кремом из-за высокого уровня ультрафиолетового излучения.
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