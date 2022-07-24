По договору с РФ и Украиной цены на зерно для Турции будут ниже мировых - СМИ
09:15 24.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По словам главы комиссии по сельскому хозяйству турецкого парламента Юнуса Кылыча, подписавшие 22 июля в Стамбуле соглашения по экспорту сельхозпродукции «оба министра [от РФ и Украины] устно пообещали, что Турция получит преимущества в вопросах цен на зерно и его приобретения». «Благодаря этому мы также сможем покупать зерно для его последующего экспорта», — сказал депутат в интервью газете.
«Конечно, они (Россия и Украина) сами будут определять страны поставок, их объемы и цены на зерно. Турция, согласно подписанному документу, взяла на себя роль секретариата и в их торговле с другими странами будет выполнять функции, сравнимые с зарубежными представительствами», — отметил парламентарий.
НОВОСТИ
- 09:25 24.07.2022
- Вашингтон выделяет Украине больше средств, чем Европа - Трамп
- 09:20 24.07.2022
- Западу не удается изолировать РФ, многие страны заняли нейтралитет - журнал
- 20:50 23.07.2022
- Температурные рекорды зафиксированы в пяти городах Сербии
- 20:40 23.07.2022
- В РФ нет новых подтвержденных случаев оспы обезьян - Роспотребнадзор
- 20:30 23.07.2022
- Избирком для проведения референдума по вхождению в РФ создается в Херсонской области
- 19:40 23.07.2022
- В ближайшие дни начнется перевозка зерна по Черному морю - Эрдоган
- 19:30 23.07.2022
- Во всех районах Мариуполя возобновлена подача воды - аварийные службы
- 18:30 23.07.2022
- Во Франции из-за массового отъезда на курорты образовались пробки общей длинной 800 км
- 18:20 23.07.2022
- В Молдавии помещена под арест Таубер, один из лидеров оппозиции
- 18:10 23.07.2022
- РФ не причастна к обстрелу порта Одессы - Минобороны Турции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать