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По договору с РФ и Украиной цены на зерно для Турции будут ниже мировых - СМИ

09:15 24.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция на основе договоренностей, достигнутых с Россией и Украиной, сможет приобретать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых. Таким образом, она сможет удовлетворять свои потребности в зерновых на более выгодных условиях, чем другие страны, сообщает в воскресенье газета «Сабах».

По словам главы комиссии по сельскому хозяйству турецкого парламента Юнуса Кылыча, подписавшие 22 июля в Стамбуле соглашения по экспорту сельхозпродукции «оба министра [от РФ и Украины] устно пообещали, что Турция получит преимущества в вопросах цен на зерно и его приобретения». «Благодаря этому мы также сможем покупать зерно для его последующего экспорта», — сказал депутат в интервью газете.

«Конечно, они (Россия и Украина) сами будут определять страны поставок, их объемы и цены на зерно. Турция, согласно подписанному документу, взяла на себя роль секретариата и в их торговле с другими странами будет выполнять функции, сравнимые с зарубежными представительствами», — отметил парламентарий.

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