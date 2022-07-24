Западу не удается изолировать РФ, многие страны заняли нейтралитет - журнал
09:20 24.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В материале под заголовком «Как Западу не удалось изолировать Россию», отмечается: «Хотя Россия все более изолирована от Запада и некоторых западных институтов, проведенные Путиным в Тегеране встречи указывают на иное, более тревожное явление: несмотря на предпринимаемые европейскими и американскими политиками попытки создать единый глобальный фронт против Кремля, значительная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, открыто поддерживает то, как Россия видит конфликт».
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