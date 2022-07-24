Вашингтон выделяет Украине больше средств, чем Европа - Трамп
09:25 24.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Если вы посмотрите на Украину, то мы дали им более 60 млрд. Европейские страны. которые, очевидно, более затронуты этим, чем мы, дали лишь крошечную долю данной суммы. <…> Но у нас 35 трлн долларов задолженности, у нас проблемы, а мы выводим деньги», — отметил он.
Трамп повторил утверждение о том, что конфликта на Украине не произошло бы, если бы он был сейчас президентом США.
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