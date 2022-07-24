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НОВОСТИ

Вашингтон выделяет Украине больше средств, чем Европа - Трамп

09:25 24.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп считает, что Вашингтон выделяет Украине слишком много средств по сравнению с европейскими странами. Об этом он заявил в субботу, выступая во Флориде на студенческой конференции.

«Если вы посмотрите на Украину, то мы дали им более 60 млрд. Европейские страны. которые, очевидно, более затронуты этим, чем мы, дали лишь крошечную долю данной суммы. <…> Но у нас 35 трлн долларов задолженности, у нас проблемы, а мы выводим деньги», — отметил он.

Трамп повторил утверждение о том, что конфликта на Украине не произошло бы, если бы он был сейчас президентом США.

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