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Трамп считает, что Байден превратил США в «нищую страну»

10:20 24.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп считает, что нынешний глава американской администрации демократ Джо Байден превратил Соединенные Штаты в «нищую страну», вынужденную просить о помощи. Об этом он заявил в субботу, выступая во Флориде на студенческой конференции.

«Всего за два года мы превратились из самой сильной страны — <…> мы были такими сильными и могущественными — <…> в слабую [страну] в плане признания и уважения в мире. Нас никто больше не уважает, — сказал Трамп. — Два года назад мы были энергонезависимы и даже доминировали. Мы приближались к тому, чтобы быть в этом плане крупнее Саудовской Аравии и России вместе взятых».

«Сейчас мы нищая страна. Нищая страна со стоящим на коленях Байденом, выпрашивающим энергоресурсы в мире, <…> просящим о помощи», — заявил экс-президент.

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