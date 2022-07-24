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НОВОСТИ

Орбан являются «примером российской пропаганды» - МИД Украины

10:10 24.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что некоторые высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана являются «примером российской пропаганды». Об этом представитель украинского внешнеполитического ведомства написал в субботу на своей странице в «Фейсбуке» (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Санкции не пошатнули Россию» — классический пример российской пропаганды», — говорится в сообщении.

Николенко также оспорил мнение Орбана о том, что накачивание Украины современным оружием лишь увеличивает продолжительность конфликта. «Предоставление оружия Украине спасает жизни украинцев», — написал он.

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