Орбан являются «примером российской пропаганды» - МИД Украины
10:10 24.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Санкции не пошатнули Россию» — классический пример российской пропаганды», — говорится в сообщении.
Николенко также оспорил мнение Орбана о том, что накачивание Украины современным оружием лишь увеличивает продолжительность конфликта. «Предоставление оружия Украине спасает жизни украинцев», — написал он.
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